Defesa Civil monitora áreas de risco durante sábado de chuva em Barra Mansa

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Barra Mansa (Compdec) informa, na tarde deste sábado (dia 24), que o volume de chuva registrado no município é considerado moderado, com acumulado aproximado de 35,7 milímetros por hora. No entanto, devido à continuidade das precipitações, grande parte do sistema de drenagem encontra-se saturada, o que resultou em pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade.

Diante da elevação do nível do Rio Barra Mansa, sirenes preventivas foram acionadas nos bairros Nova Esperança e Boa Sorte, já que há risco de inundação em áreas próximas às margens do rio. Para apoio à população, estão disponíveis como pontos de acolhimento o Colégio Municipal Clécio Penedo e a Escola Municipal Humberto Quinto Chiesse.

As equipes da Defesa Civil seguem em estado de atenção e mantêm o monitoramento constante das áreas de risco no município. O órgão orienta que os moradores evitem circular por locais com acúmulo de água, incluindo vias alagadas, e fiquem atentos a qualquer sinal de instabilidade em encostas.

Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Foto: Divulgação/PMBM