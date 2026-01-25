Homem é preso por tentativa de furto de veículo no Centro de Barra Mansa

Um homem de 30 anos foi preso na noite de sábado (dia 24) por tentativa de furto de veículo na Avenida Valdomiro Peres Gonçalves, no Centro de Barra Mansa. A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 e encaminhada à 90ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após a vítima deter o suspeito no local. O veículo alvo da ação era um Fiat Uno cinza, que estaria sendo furtado quando o homem foi contido. Não houve registro de feridos nem de materiais apreendidos.

Após a abordagem, policiais conduziram a vítima e o suspeito à delegacia para as medidas cabíveis. O caso foi enquadrado como furto tentado, conforme o artigo 155 do Código Penal, e o acusado permaneceu preso à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça a importância de acionar o 190 em situações suspeitas e orienta a população a evitar confrontos diretos, priorizando a própria segurança.