Chuvas intensas mobilizam Defesa Civil em Volta Redonda

As fortes chuvas que atingiram Volta Redonda ao longo do sábado (dia 24) e durante a madrugada deste domingo (dia 25) provocaram transtornos e mobilizaram equipes da Defesa Civil e de outros setores para atendimento emergencial. De acordo com a prefeitura, o volume acumulado desde a última sexta-feira chegou a 120 milímetros — sendo 56 mm na sexta, 42 mm no sábado e 22 mm neste domingo, até as 13h.

Segundo o governo municipal, as ações estão concentradas em duas frentes consideradas as mais impactadas. Uma delas no bairro São Sebastião, onde equipes atuam para execução dos serviços necessários. A outra ocorre na Rua Cabo Frio, no bairro Siderlândia, em uma área pública, onde foi registrado carreamento de lama.

Outro ponto que chamou a atenção foi o acúmulo de água sob a ponte Pequetito Amorim, que dá acesso ao bairro Aterrado. Em nota, a Prefeitura esclareceu que o volume de água não teve origem no Rio Paraíba do Sul, mas foi causado pelas chuvas intensas, que ficaram represadas no local. Equipes trabalham na limpeza e desobstrução da área para permitir o escoamento seguro da água.

Ainda conforme a administração municipal, além desses locais, houve atendimento a chamados e intervenções em outros pontos da cidade ao longo do período chuvoso. As equipes seguem realizando vistorias técnicas e monitoramento contínuo na cidade.

A Prefeitura informou também que as demais áreas do município operam normalmente, sem registro de intercorrências relevantes. As equipes seguem mobilizadas e a situação permanece sendo acompanhada de forma permanente.