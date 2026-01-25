Suspeito tenta fugir, mas acaba preso com drogas em área de mata em Barra Mansa

Um homem de 28 anos foi preso na manhã deste domingo (dia 25) por suspeita de tráfico ilícito de drogas no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. A prisão ocorreu na Rua Porto Alegre, após policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar flagrarem a ação criminosa durante patrulhamento de rotina.

De acordo com a PM, a guarnição recebeu informações de que indivíduos estariam praticando tráfico de drogas em uma área de mata, possivelmente armados. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram quatro suspeitos, que fugiram ao perceber a aproximação da viatura. Três deles conseguiram escapar, mas um foi abordado enquanto carregava uma mochila.

Dentro da mochila, os agentes encontraram grande quantidade de entorpecentes, entre eles 389 gramas de maconha divididas em 34 pedaços, 212 gramas de cocaína distribuídas em 149 eppendorfs, 23 pedras de crack, totalizando 11 gramas, além de 30 frascos de loló. Também foram apreendidos R$ 50 em dinheiro, um rádio transmissor e um aparelho celular.

O suspeito foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso após ser autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Foto: Divulgação