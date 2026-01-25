Homem é levado à DEAM após denúncia de ameaça contra a companheira, em Volta Redonda

Um homem de 34 anos foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda na noite deste domingo (dia 25), após denúncia de ameaça no bairro Açude IV. A ocorrência foi registrada por volta das 18h35, na Rua Bom Pastor, após a Polícia Militar ser acionada pela mãe da vítima, de 52 anos.

Segundo a PM, a mulher relatou que a filha, de 35 anos, estaria sendo ameaçada pelo companheiro dentro da residência do casal. No local, a vítima autorizou a entrada dos policiais.

Durante a ação, os agentes apreenderam um revólver calibre 38, uma pistola de pressão e diversas munições de calibres variados, incluindo munições de uso restrito e de festim.

O homem, a vítima e o material apreendido foram encaminhados à DEAM, onde o caso foi registrado e segue sob investigação. Não houve feridos.

