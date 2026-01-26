Governo do Estado confirma Batalhão de Policiamento Ambiental em Volta Redonda

O Governo do Estado do Rio de Janeiro confirmou, na manhã desta segunda-feira (26), a criação do Batalhão de Policiamento Ambiental do Sul Fluminense, que terá sua sede em Volta Redonda. O anúncio foi realizado no Palácio Guanabara, durante cerimônia que também apresentou o Plano Estratégico 2026–2029 da Segurança Pública e promoveu a assinatura do Decreto de Atualização da Estrutura da Polícia Militar, que promove a reestruturação administrativa e operacional da corporação.

Ao todo, serão implantados três batalhões ambientais no estado, e Volta Redonda foi escolhida para receber uma das unidades, que atenderá toda a região do Médio Paraíba com ações especializadas de fiscalização e proteção ambiental.

O prefeito Antonio Francisco Neto, que participou do evento ao lado do deputado federal Munir Neto, destacou a importância da conquista para a cidade e para a região.

“Essa é uma vitória importante para Volta Redonda e para todo o Sul Fluminense. A instalação do Batalhão Ambiental fortalece e amplia a presença do Estado em uma área estratégica para o desenvolvimento sustentável. Agradecemos ao governador Cláudio Castro e ao secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, por esse olhar atento à nossa região”, disse Neto.

O deputado federal Munir Neto também ressaltou o impacto regional da nova estrutura. “O policiamento ambiental é fundamental para que o crescimento da nossa região aconteça de forma responsável. Volta Redonda sediar esse batalhão mostra a relevância do município no cenário estadual e reforça o compromisso do governo com a segurança e o meio ambiente.”

“Será uma honra estar presente em Volta Redonda e atender a região”, disse o comandante do Comando de Polícia Ambiental, Coronel Luciano de Vasconcelos, que se encontrou com o prefeito Neto e o deputado Munir Neto após a assinatura confirmando Volta Redonda como sede do batalhão.

A criação do novo batalhão integra o conjunto de medidas do Governo do Estado para modernizar a estrutura da Polícia Militar e ampliar a eficiência das ações de segurança pública, com atenção especial às demandas ambientais em áreas estratégicas do território fluminense.

Além do Batalhão Ambiental, Volta Redonda sediará também o Batalhão de Ações com Cães (BAC), que também terá caráter regional. O Batalhão Ambiental ficará em uma área entre o bairro Belmonte e a Ponte Alta, enquanto o BAC ficará no Roma.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.