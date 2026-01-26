Voltaço enfrenta o Nova Iguaçu pela quarta rodada do Carioca 2026 nesta segunda-feira (dia 26)

O Volta Redonda Futebol Clube entra em campo na noite desta segunda-feira (dia 26) para enfrentar o Nova Iguaçu, às 20h30, no Estádio Jânio Moraes, o Laranjão, em Nova Iguaçu, em partida válida pela quarta rodada da fase de pontos corridos da competição estadual.

A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana busca um bom resultado fora de casa para seguir firme na disputa do Carioca.

A arbitragem do confronto ficará a cargo de Wallace Rogério Rufino de Lima, auxiliado por Fábio Ramos França e Fabiana Nóbrega Pitta. A partida contará ainda com o auxílio do árbitro de vídeo (VAR).

