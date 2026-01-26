Vereador Paulo Sandro organiza encontro com Eduardo Paes

Com o objetivo de firmar alianças para a pré-candidatura do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ao governo do Estado, o presidente da Câmara, de Barra Mansa, vereador Paulo Sandro, organizou na última semana uma reunião entre um grupo de vereadores, lideranças do município e o prefeito da Capital. O encontro foi na última sexta-feira (dia 23), no bairro Vicente de Carvalho, onde a comitiva foi recebida por Eduardo Paes.

Conforme destacou o vereador Paulo Sandro, além do fato de Eduardo Paes ter um saldo positivo nas pesquisas de intenção de votos, a aliança com a sua pré-candidatura se deve pelo fato do bom relacionamento com o prefeito desde 2006, quando ele apoiou a candidatura do ex-vereador Ademir Melo a deputado estadual e em 2018, quando Paes disputou com Wilson Witzel o Governo do Estado.

“Nós caminhamos com ele nas ruas de Barra Massa em anos anteriores e, agora, estamos firmando o apoio mais uma vez à pré-candidatura dele ao governo, para que juntos possamos cada vez mais trabalhar pelo futuro da nossa cidade. Precisamos ter essa abertura e tudo indica que, se as eleições fossem hoje, ele seria o nosso governador”, disse o presidente.

Na oportunidade, Eduardo Paes destacou que o diálogo com representantes de todos municípios do Estado é de grande importância e que a Câmara de Barra Mansa está de parabéns pela iniciativa. “Barra Mansa é uma cidade muito importante no cenário estadual e esse encontro mostrou que a cidade tem vereadores comprometidos com seu futuro. Estou aqui cuidando da Capital, ainda, mas daqui a pouco eu saio e vamos caminhar por aí para começar a construir um caminho melhor para o município e para o nosso Estado”, disse o prefeito, que em outubro do ano passado foi contemplado pelo vereador Paulo Sandro com Medalha de Mérito Barão de Aiuruoca – uma das mais altas homenagens da cidade – e com o Título de Cidadão Barra-Mansense.

A comitiva também foi composta pelos vereadores Bruno Oliveira, Deco, Paulo Chuchu, Eduardo Pimentel, Marcell Castro, Píssula, Everton Pesão e Elias da Corbama, além do ex-vereador Ademir Melo. No encontro, também estiveram presentes o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, o ex-prefeito de Rio Claro, Didácio Penna e o gerente de Políticas de Igualdade Racial (Gepir), de Barra Mansa, Tom Teixeira.

