PRF presta auxílio a motorista de ônibus interestadual que passou mal em Floriano

Um motorista de ônibus interestadual da linha Rio de Janeiro x Campos do Jordão precisou de atendimento médico na manhã desta segunda-feira (dia 26), após passar mal enquanto dirigia pela Rodovia Presidente Dutra. O caso ocorreu por volta das 10h30, quando o condutor procurou espontaneamente a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Floriano, relatando dormência no braço.

A equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF acionou o resgate médico da concessionária CCR RioSP. Após avaliação, os socorristas constataram que o motorista apresentava um quadro crítico de hipertensão, sendo necessário o encaminhamento imediato a uma unidade hospitalar, para evitar o agravamento do estado de saúde.

Diante da situação, o ônibus permaneceu estacionado na base da PRF, aguardando a chegada de um motorista substituto para dar continuidade à viagem. Durante o período, os passageiros receberam apoio e esclarecimentos da PRF, que reforçou que a decisão do condutor de interromper a viagem foi correta e fundamental para garantir a segurança de todos.

Em nota, a PRF destacou a importância de os motoristas não insistirem na condução de veículos quando não estiverem em boas condições físicas ou mentais. A orientação é que, sempre que possível, a direção seja repassada a outro condutor apto ou que seja buscado auxílio em unidades da PRF ou bases de resgate, a fim de evitar acidentes graves.

Foto: Divulgação/PRF