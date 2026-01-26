É oficial: Barra Mansa terá Companhia Independente da Polícia Militar

O Governo do Estado do Rio de Janeiro confirmou, na manhã desta segunda-feira (dia 26), a criação da Companhia Independente da Polícia Militar em Barra Mansa. A nova unidade, considerada um marco para a segurança pública do município, deverá funcionar no antigo prédio do CRIAM, no bairro Bom Pastor. O anúncio aconteceu durante apresentação do Plano Estratégico 2026–2029 da Segurança Pública do Estado, realizada no Palácio Guanabara, com a presença de autoridades estaduais, municipais e representantes das forças de segurança.

O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, comemorou a notícia e disse que a criação da companhia representa a realização de um antigo sonho da cidade. “São 30 anos de espera, uma luta, um sonho da população de Barra Mansa. Hoje, junto com o comandante-geral Menezes e o governador Cláudio Castro, a companhia independente está oficialmente criada. Agora começa o trabalho até a efetivação do início das atividades”, afirmou.

O comandante-geral e Secretário de Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) coronel Menezes destacou que o projeto saiu do papel após um período de diálogo e articulação entre o Governo do Estado e o município. Segundo Menezes, a prioridade agora é acelerar os trâmites para a implantação efetiva da companhia e o início das atividades operacionais.

A iniciativa contou com o apoio do governador Cláudio Castro, do comando do 28º BPM, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), além de representantes da Câmara Municipal, entidades de classe, Guarda Municipal e Polícia Civil. As autoridades ressaltaram que a nova companhia permitirá maior autonomia operacional e reforço no policiamento ostensivo da cidade.

Apesar da criação oficial, ainda não há data definida para o início do funcionamento da unidade. Entre os próximos passos estão a adequação do espaço físico, definição de efetivo e estrutura logística. A expectativa é de que a Companhia Independente amplie a capacidade de resposta da PM e contribua para a redução da criminalidade em Barra Mansa.

Foto: Reprodução