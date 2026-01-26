Volta Redonda recebe seminário internacional de Física de Materiais

Começa segunda-feira (dia26), em Volta Redonda, o 1º Encontro Escola Internacional de Simulação de Materiais Quânticos, com duração de quatro dias. O evento será na Universidade Federal Fluminense (campus UFF – Aterrado) de 26 a 29 de janeiro e contará com a presença de professores da Universidade de Torino/Itália, de Michigan/EUA, de pesquisadores da Argentina e do Brasil.

Segundo o professor Rodrigo Garcia Amorim, um dos organizadores do evento, os pesquisadores e estudantes virão fazer a Escola Avançada de Modelagem Quântica de Materiais com CRYSTAL – QMMC 2026, que oferece uma exploração aprofundada dos aspectos teóricos e práticos da simulação das propriedades dos materiais usando a mecânica quântica. A escola é voltada principalmente para pesquisadores em estágio inicial (pesquisadores de pós-doutorado, doutorandos, estudantes de mestrado/graduação).

Segundo Amorim, o evento será importante para a cidade porque trará a possibilidade investimentos futuros, tanto em pesquisa e laboratórios como em infraestrutura de pesquisa. “O Campus Aterrado inaugurou no ano passado um centro multiusuário com cinco super computadores, há novidades a caminho e certamente esse seminário mostra que esse ano será repleto de atividades e conquistas para a universidade e para a região. Volta Redonda é conhecida como ‘Cidade do Aço’, é um polo industrial fundamental no Estado do Rio de Janeiro, e pode se tornar agora um polo tecnológico”.

Sobre a escola, Amorim informa que os participantes receberão instrução focada nos princípios básicos e diversas aplicações da Teoria do Funcional da Densidade (DFT), um poderoso método baseado em mecânica quântica amplamente utilizado em física da matéria condensada e química computacional. Palestras teóricas de base e tutoriais práticos com a equipe CRYSTAL Code (https://www.crystal.unito.it/), cobrindo a configuração, execução e análise de simulações para materiais cristalinos, permitirão que os participantes apliquem técnicas de DFT a problemas reais de materiais. A escola é voltada principalmente para pesquisadores em estágio inicial (pesquisadores de pós-doutorado, candidatos a doutorado, estudantes de mestrado/graduação). Participam da organização do seminário: Rodrigo Garcia Amorim — Universidade Federal Fluminense (UFF) Debora Carvalho de Melo Rodrigues — Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Wanderlã Luis Scopel — Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Marcos Veríssimo Alves — Universidade Federal Fluminense (UFF)