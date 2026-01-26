Prefeitura de Barra Mansa atua em bairros afetados pelas chuvas; município registrou 14 deslizamentos de terra

O município de Barra Mansa recebeu nos últimos três dias uma chuva acima da média para o mês todo de janeiro, com cerca de 164 milímetros acumulados. Uma das áreas afetadas foi o bairro Colônia Santo Antônio, por onde passa o Rio Bananal, que se elevou no local e atingiu residências causando alguns transtornos. Na manhã desta segunda-feira (dia 26), equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) realizaram limpeza, higienização e retirada de lama na Rua das Rosas, uma das vias que fica no Conjunto Residencial das Cinco, no bairro Colônia Santo Antônio. Os moradores da localidade vivem às margens do Rio Bananal, que tem como cota de transbordo a altura de aproximadamente 4,20 metros, e alcançou a marca de 4,91 metros.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor Ramos, os danos foram minimizados graças ao importante trabalho do programa ‘Limpa Rio’, feito em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas). “Graças ao trabalho do Limpa Rio, que foi primordial na questão do desassoreamento e alargamento do rio, nós conseguimos reduzir os impactos da chuva para a população. Tivemos em algumas vias uma lâmina de no máximo cinquenta centímetros de água”, informou.

O prefeito Luiz Furlani compareceu ao Conjunto Residencial das Cinco e destacou os avanços trazidos pelo programa em parceria com o governo estadual.

– O município de Bananal recebeu uma chuva forte, que caiu no Rio Bananal e gerou problemas no bairro Colônia. Conferi o serviço do Limpa Rio, que fez com que os danos causados fossem muito menores. Seguimos trabalhando. As equipes do Saae entraram com a limpeza e, neste período de chuvas, não conseguimos dar sequência aos trabalhos do Limpa Rio, mas as ações que realizamos durante a estiagem se mostraram eficazes. Agradeço ao nosso governador Cláudio Castro e ao secretário de Ambiente, Bernardo Rossi, por proporcionar este programa tão importante em nossa cidade – declarou Furlani.

Além do serviço promovido na Rua das Rosas, outras vias da Colônia também receberam ações de limpeza e retirada de lama pelas equipes do Saae. Os trabalhadores da autarquia ainda entregaram materiais de limpeza aos moradores, como cloro e água sanitária.

Balanço da chuva do fim de semana

Conforme informado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), choveu em Barra Mansa aproximadamente 164 milímetros ao longo dos últimos três dias (sexta, sábado e domingo). O órgão informa ainda que há previsão de chuva nesta segunda-feira (dia 26), porém de fraca a moderada, com precipitação estimada em cerca de 10 milímetros.

Outras áreas afetadas no município, como os bairros Nova Esperança e Boa Sorte, foram atingidos com a elevação do Rio Barra Mansa; com cota de transbordo a partir de 2 metros, o nível chegou a 3 metros, mas sem causar grandes impactos aos moradores da região. As sirenes foram acionadas na localidade e os pontos de apoio abertos à população – o Colégio Municipal Clécio Penedo, no bairro Nova Esperança, e a Escola Municipal Humberto Quinto Chiesse, no Boa Sorte.

Ainda segundo a Defesa Civil, houve 14 deslizamentos de terra no município, seis quedas de árvores, duas quedas de postes, um desabamento de muro, além de duas quedas parciais de vias. Foram interditados dois imóveis residenciais e um comercial. Barra Mansa tem 9 desalojados, que foram encaminhados para casa de familiares e não houve necessidade de direcionamento para abrigo temporário.

A Defesa Civil ainda segue atendendo às demais solicitações que estão sendo encaminhadas ao órgão. O telefone para contato é o 199. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193.

Fotos: Gabriel Borges