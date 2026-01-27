Firjan Sul Fluminense sedia encontro do Inea com foco em alinhamento jurídico

A Firjan Sul Fluminense sediou a Hora Técnica da Procuradoria do Inea, na última quinta-feira (dia 22). O encontro foi promovido pela Superintendência Regional do Médio Paraíba do Sul do Inea, com o objetivo de alinhar demandas jurídicas internas e externas da região, além de ampliar o conhecimento técnico na área.

Participaram servidores da Superintendência do Médio Paraíba (SUPMEP), representantes das unidades de conservação sob gestão do Inea — Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS), Refúgio de Vida Silvestre do Médio Paraíba (Revismep), Parque Estadual da Serra da Concórdia (Pesc) e Monumento Natural da Serra dos Mascates (Monamascates) — além do diretor das Superintendências do Inea, João Pedro Paixão, e do superintendente regional do Médio Paraíba, Maurício Coelho Macedo.

Na abertura do evento, Henrique Nora Junior, presidente da Firjan Sul Fluminense e do Sindicer-MVP (Sindicato da Indústria de Cerâmica para Construção e Olaria do Médio Vale do Paraíba), destacou a importância do diálogo institucional entre o setor produtivo e os órgãos ambientais e registrou, como pleito do segmento ceramista, os desafios relacionados ao licenciamento ambiental da extração de argila na região — atividade tradicional da região, geradora de emprego e renda, e diretamente condicionada às características territoriais locais.

Durante o encontro, Henrique Nora Junior e o empresário César Vergílio, da Olaria São Sebastião, entregaram um certificado de congratulação ao superintendente Maurício Macedo, em reconhecimento à atuação da Superintendência Regional do Médio Paraíba, à excelência do trabalho das equipes de licenciamento e fiscalização ambiental e à permanente abertura ao diálogo com o setor produtivo.