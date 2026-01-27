Pinheiral abre Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária na área da Educação

A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Inovação, abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais da área educacional. Ao todo, estão sendo ofertadas 20 vagas, com inscrições gratuitas no período de 28 de janeiro a 5 de fevereiro, realizadas pelo aplicativo Pinheiral Digital.

As oportunidades são destinadas às áreas de Educação Digital para Pré-Escola e Fundamental I, Educomunicação e Novas Tecnologias no Ensino Fundamental II, oficinas de Gastronomia Regional e Tradições, além de Guia-intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para atuação nas unidades escolares da rede municipal.

O processo seletivo será realizado por meio de avaliação curricular, com pontuação baseada em títulos acadêmicos e experiência profissional, conforme critérios estabelecidos em edital disponível no site oficial da Prefeitura (www.pinheiral.rj.gov.br).

De acordo com o secretário municipal de Educação e Inovação, Luciano Marins, a iniciativa faz parte da preparação da rede para a implantação da nova matriz curricular prevista para 2026. “Estamos construindo uma proposta pedagógica mais conectada com o presente e com o futuro dos nossos alunos. A nova matriz traz avanços importantes nessas áreas, e isso exige profissionais preparados, que possam contribuir diretamente com esse novo momento da educação em Pinheiral”, destacou o secretário.

O secretário municipal de Administração, Joviano da Cunha Medeiros, também ressaltou a importância do processo seletivo para a garantia de transparência nas contratações. “Estamos conduzindo esse processo com total responsabilidade, respeitando os critérios estabelecidos em edital e assegurando igualdade de oportunidades a todos os candidatos. Nosso compromisso é formar equipes qualificadas, que contribuam diretamente para a melhoria dos serviços prestados à população”, afirmou.

O edital completo e todas as informações sobre o Processo Seletivo Simplificado podem ser acessados pelo site da Prefeitura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo aplicativo Pinheiral Digital, reforçando o compromisso do município com a modernização dos serviços públicos e a ampliação do acesso da população.