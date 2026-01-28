Tentativa de homicídio em BM: Homem é baleado no Vila Nova e socorrido em estado grave

Um homem de 43 anos foi baleado na madrugada desta quarta-feira (dia 28), em Barra Mansa. O caso ocorreu na Rua Major José Bento, no bairro Vila Nova, e foi registrado como tentativa de homicídio 90ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após a informação de que um homem havia dado entrada na Santa Casa de Barra Mansa com ferimento provocado por arma de fogo. No hospital, os policiais confirmaram que a vítima apresentava um tiro na região do abdômen, com saída pelas costas, sendo encaminhada diretamente para o centro cirúrgico, em estado grave.

Uma mulher de 34 anos, ouvida como testemunha, informou que estava em casa, no bairro Vila Coringa, quando foi avisada por um vizinho de que o ex-cunhado havia sido baleado nas proximidades de sua residência. Ao sair para verificar a situação, a vítima já havia sido socorrida para o hospital. A testemunha afirmou não saber quem prestou o socorro nem as circunstâncias do crime.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do disparo. A Polícia Civil seguirá com as investigações para esclarecer o caso.