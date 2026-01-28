Mulher é atingida por disparo de raspão próximo a trailer, em Barra Mansa; adolescente é apreendido com pistola

Uma mulher de 35 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo de raspão na noite de terça-feira (dia 27), no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. O caso ocorreu na Rua Bernardo Manoel da Silva e foi registrado como lesão corporal na 90ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após a informação de que uma mulher havia dado entrada na Santa Casa com ferimento provocado por arma de fogo. No hospital, os policiais confirmaram o fato e ouviram o relato da vítima.

A mulher contou que caminhava pela rua e parou em um trailer para conversar com duas primas quando ouviu um estampido. Assustada, correu para casa – localizada atrás do trailer – e, em seguida, sentiu uma forte queimação nas costas. Ao pedir que a filha verificasse, foi constatado um ferimento com sangramento.

A vítima seguiu por meios próprios até a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. Conforme avaliação hospitalar, o disparo provocou apenas um ferimento superficial, sem perfuração, caracterizando um tiro de raspão, sem gravidade. Após ser liberada, ela foi acompanhada pela polícia até a delegacia para o registro da ocorrência.

Adolescente apreendido

Pouco tempo depois, um adolescente de 14 anos foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo, no mesmo bairro onde a mulher foi atingida. A ocorrência foi registrada após relatos de confronto armado entre facções criminosas na região.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 28º BPM foram acionadas após informações de disparos de arma de fogo entre grupos rivais dos bairros Nova Esperança e Roselândia. Ao entrarem na Rua Bernardo Manoel da Silva, os policiais ouviram diversos estampidos vindos de um beco e seguiram em progressão pelo local. Pouco depois, os tiros cessaram.

Durante a ação, os agentes abordaram um veículo de transporte por aplicativo, conduzido por um homem de 66 anos, que levava o adolescente no banco traseiro. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, duas munições intactas, duas pequenas porções de maconha e R$ 14 em dinheiro.

Questionado, o adolescente afirmou fazer parte de uma facção criminosa e relatou que teria sido alvo de um ataque de integrantes de um grupo rival, reconhecendo dois suspeitos. Segundo ele, os disparos teriam sido revidados.

Ainda na delegacia, a guarnição tomou conhecimento de que a mulher de 35 anos havia dado entrada na Santa Casa de Barra Mansa com ferimento provocado por tiro de raspão nas costas.

Após análise da autoridade policial, o adolescente foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e por posse de entorpecente, permanecendo apreendido.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil para apurar a dinâmica completa do confronto e a autoria dos disparos.