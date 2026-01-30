Colisão entre caminhonete e carreta deixa um ferido na Dutra, em Resende

Uma colisão traseira entre uma caminhonete e uma carreta deixou uma pessoa ferida na tarde desta sexta-feira (dia 30) na Rodovia Presidente Dutra. O acidente aconteceu por volta das 14h, na altura do km 310, no sentido Rio de Janeiro, no trecho que passa por Resende.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a batida envolveu uma caminhonete Renault Oroch e uma carreta Volkswagen. O condutor da caminhonete relatou que teria dado uma “pestanejada” ao volante, o que provocou a colisão na traseira do veículo de carga.

Com o impacto, apenas o passageiro que estava no banco dianteiro da Oroch ficou ferido. Ele sofreu um corte na cabeça e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende.

Após o acidente, a caminhonete permaneceu imobilizada na faixa da esquerda, provocando interdição parcial da pista. Apesar disso, não houve registro de congestionamento, apenas lentidão no fluxo de veículos que passavam pelo local.

Foto: Divulgação/PRF