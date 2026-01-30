Serra das Araras: Detonação de rochas prevista para este sábado é suspensa novamente por causa das chuvas

A concessionária RioSP suspendeu novamente a detonação de rochas que estava prevista para este sábado (dia 31), no km 225 da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. A interdição da pista ocorreria entre 16h e 18h, mas foi cancelada em razão das condições climáticas.

Segundo a empresa, as chuvas recentes deixaram o solo excessivamente encharcado, o que poderia representar riscos à segurança durante a operação de detonação. Diante desse cenário, a concessionária optou por não realizar o serviço.

A RioSP informou que uma nova data será definida assim que houver estabilidade climática e condições seguras para a execução do trabalho. A concessionária reforçou que a segurança dos usuários da rodovia e das equipes envolvidas é prioridade.

Motoristas que desejarem mais informações podem entrar em contato pelos canais de atendimento: WhatsApp e telefone 0800 017 35 35, aplicativo Motiva Rodovias e site da RioSP.

Foto: Divulgação/RioSP