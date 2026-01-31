Jovem é presa com drogas em terreno abandonado no bairro Paraíso, em Barra Mansa

Uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite da sexta-feira (dia 30), durante uma ação da Polícia Militar no bairro Paraíso, em Barra Mansa. Segundo a PM, a equipe foi acionada após denúncias de que um terreno abandonado, na Rua Geraldo de Paula, estaria sendo usado como ponto de venda de entorpecentes. A dinâmica, de acordo com as informações recebidas, envolvia a entrega da droga por cima do muro após o pagamento ser arremessado pelos usuários para dentro do local.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram dois homens, de 28 e 30 anos, tentando deixar a área ao perceberem a aproximação da viatura. Eles foram abordados e relataram que estavam no local para comprar drogas, afirmando que haviam acabado de jogar R$ 20 cada para dentro do terreno. Com eles, nada de ilícito foi encontrado.

Na sequência, os policiais entraram no terreno e localizaram entorpecentes espalhados pelo chão. Pouco depois, a jovem apareceu no local e, segundo os agentes, admitiu ter perdido o material. Ela recebeu voz de prisão. Em buscas mais detalhadas, foi encontrada uma mochila escondida no mato, contendo grande quantidade de drogas e outros itens ligados ao tráfico.

Ao todo, foram apreendidos pinos de cocaína, maconha, crack, haxixe, frascos de loló, além de um rádio comunicador, um telefone celular e R$ 84 em dinheiro. A perícia apontou aproximadamente 128 gramas de cocaína, 170 gramas de crack, além de outras porções de entorpecentes.

A jovem foi autuada por tráfico de drogas e permaneceu presa. Já os dois homens foram ouvidos como testemunhas e liberados. O caso foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia.

