Quadrilha especializada em furtos é presa em Volta Redonda; GMVR recupera mais de R$ 3,7 mil em produtos

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) prendeu, na tarde desta sexta-feira (30), uma quadrilha especializada em furtos, formada por quatro cidadãos colombianos – um homem e três mulheres – que atuaram em estabelecimentos comerciais da cidade. Eles foram detidos no bairro Santo Agostinho, após denúncia repassada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP). Com o bando, os agentes recuperaram dezenas de produtos furtados, com valor estimado ultrapassando R$ 3,7 mil.

A GMVR recebeu informações da PMESP alertando que um grupo estaria realizando uma série de furtos em Volta Redonda. Segundo a denúncia, os suspeitos utilizavam um veículo com placa do município de Cunha (SP) para cometer os crimes.

De posse das informações, equipes da Guarda Municipal iniciaram buscas pela cidade, e contando também com o auxílio das câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), localizaram o automóvel na Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, em frente ao Ciep 299, no bairro Santo Agostinho. No interior do veículo estavam um homem e três mulheres, todos de origem colombiana.

Durante a abordagem e vistoria no carro, os agentes encontraram uma grande quantidade de produtos que teriam sido furtados de lojas da região, entre eles 26 peças de vestuário, cinco chapéus, um eletrodoméstico, materiais de limpeza, medicamentos, produtos de higiene pessoal, itens de uso pessoal, bens de consumo e R$ 1.304 em espécie.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde representantes de estabelecimentos comerciais compareceram para reconhecimento dos produtos. Gerentes de lojas de departamento e uma drogaria confirmaram que os itens pertenciam às suas respectivas filiais.

Os quatro suspeitos foram autuados por furto qualificado e presos em flagrante. O veículo utilizado na prática criminosa foi apreendido e permanecerá acautelado na base da GMVR até contato com a empresa proprietária, uma locadora de veículos.

Estratégia da quadrilha

Segundo as autoridades policiais, a quadrilha atuava de forma organizada e coordenada, geralmente em grupos de quatro ou cinco pessoas. O grupo utilizava diferentes artifícios para burlar sistemas de segurança física e eletrônica dos estabelecimentos, além de estratégias para distrair funcionários e vigilantes.

Em algumas ações, um dos integrantes simulava uma compra ou solicitava atendimento com o objetivo de desviar a atenção dos colaboradores, enquanto os demais realizavam os furtos. A execução dos crimes era rápida e planejada, justamente para evitar flagrantes e dificultar a reação dos sistemas de vigilância.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, valorizou todo o sistema de segurança de Volta Redonda e destacou a importância da prisão.

“Essa ação da Guarda Municipal, integrada à Polícia Militar de São Paulo, foi fundamental para identificarmos a quadrilha e agirmos rapidamente diante de uma situação delituosa. O caso demonstra também a eficiência do nosso sistema de monitoramento por câmeras e de todo o efetivo responsável pelos setores de inteligência e tecnologia de Volta Redonda. Parabéns a todos os envolvidos. O nosso objetivo é esse: dar respostas rápidas, eficazes, sem nenhum tipo de efeito colateral, garantindo a segurança do comércio e da população de Volta Redonda”, destacou Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop