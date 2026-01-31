Mulher sem CNH é presa dirigindo carro clonado na Dutra, em Barra Mansa

Uma mulher de 32 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal na noite de sexta-feira (dia 30), ao ser flagrada dirigindo um veículo clonado na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A abordagem aconteceu por volta das 22h10, no km 293 da pista sentido São Paulo, durante uma fiscalização de alcoolemia realizada pela equipe Delta da 7ª Delegacia da PRF, na Unidade Operacional de Floriano.

Segundo a PRF, a motorista conduzia um VW T-Cross, que ostentava placas de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Durante a abordagem, ela informou que o veículo seria alugado, mas não soube dizer o nome da empresa locadora, alegando que a locação teria sido feita por sua irmã. As respostas inconsistentes chamaram a atenção dos agentes.

Questionada sobre a Carteira Nacional de Habilitação, a mulher afirmou que havia concluído o processo, mas ainda não tinha retirado o documento. No entanto, após consulta aos sistemas, os policiais constataram que ela não possui CNH.

Durante uma inspeção veicular mais detalhada, os agentes identificaram diversos sinais de adulteração nos elementos de identificação do carro. Foi confirmado que se tratava de um veículo clone. O automóvel original (abordado pela PRF), de mesma marca, modelo e cor, é licenciado no estado do Rio de Janeiro e havia sido roubado no dia 28 de janeiro deste ano, no mesmo município.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. A ocorrência foi encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, onde o caso foi registrado, incluindo a recuperação do veículo roubado.

De acordo com a tabela Fipe, o carro recuperado, ano 2022, está avaliado em aproximadamente R$ 92 mil.

Foto: Divulgação/PRF