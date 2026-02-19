Polícia Civil estoura ponto de venda de drogas em Angra dos Reis e prende dois traficantes

Policiais civis da Angra dos Reis (166ª DP) deflagraram, nesta quarta-feira (dia 18), uma ação para reprimir o tráfico de drogas e o crime organizado, em Angra dos Reis. Durante as diligências, os agentes estouraram uma boca de fumo, no Morro da Fortaleza, no Centro do município. No local, a equipe prendeu dois traficantes e apreendeu dois adolescentes, entre eles estava a menor responsável direta pela comercialização dos entorpecentes na região.

A ação ocorreu para apurar informações do Setor de Inteligência sobre um ponto de venda de entorpecentes na região. Durante as diligências, os agentes capturaram dois homens que exerciam a função de olheiro, portando rádios comunicadores para alertar sobre a aproximação das forças de segurança. Também foi apreendido outro adolescente responsável pelo gerenciamento do estoque de drogas. Ele tentou fugir ao perceber a presença policial, mas foi rapidamente localizado com parte do material entorpecente.

Os agentes também apreenderam uma adolescente apontada como responsável direta pela comercialização dos entorpecentes na região. Ela já possuía mandado de busca e apreensão em aberto pelo mesmo fato análogo ao tráfico de drogas e, mesmo assim, continuava exercendo a função. O trabalho investigativo da 166ª indicou que ela permanecia na linha de frente da venda, enquanto outros integrantes atuavam na segurança e na logística da boca de fumo.

No local, a equipe apreendeu 250 pinos de cocaína, 140 pedras de crack, 119 trouxinhas de maconha, nove frascos de lança-perfume, três rádios comunicadores e dinheiro em espécie.