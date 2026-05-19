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CSN e Sindicato dos Metalúrgicos se reúnem para nova rodada de negociação nesta quinta-feira (dia 21)

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FOLHA DO ACO
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A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda marcaram para a próxima quinta-feira (dia 21), a terceira rodada de negociações da pauta do acordo coletivo de trabalho.

A última reunião foi realizada no dia 6 de maio, quando o sindicato recusou a proposta apresentada pela empresa, considerada inadmissível, por não contemplar o reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

O presidente do Sindicato, Odair Mariano, reforçou a insatisfação da categori. “Não aceitaremos retrocessos. A proposta da CSN foi desrespeitosa, pois não garante sequer a reposição da inflação. Nossa luta é por valorização e justiça para os trabalhadores”.

Segundo o sindicato, a expectativa é de que a nova reunião traga avanços e que a empresa apresente uma proposta que atenda minimamente às reivindicações da categoria.

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