Motoristas devem ficar atentos: obras na Dutra vão interditar faixa em Volta Redonda neste fim de semana

A RioSP, uma empresa Motiva, informa que realizará, entre os dias 22 e 24 de maio, serviço de recuperação de pavimento por meio de reciclagem asfáltica na Via Dutra, entre os km 270 e 269 da pista Norte (sentido Rio de Janeiro), em Volta Redonda. Os trabalhos terão início às 22h de sexta-feira (dia 22), com liberação prevista para às 12h de domingo (dia 24). Durante a execução das atividades, o tráfego fluirá pela faixa da direita (faixa 1).

A intervenção faz parte do cronograma de recuperação do pavimento da rodovia. Dos 37.000 m² previstos para execução até o final de 2026 no trecho fluminense da Via Dutra, foram executados cerca de 83% das atividades planejadas. Os serviços estão sendo realizados em trechos pontuais que apresentam deformações no pavimento existente.

Reaproveitamento sustentável

A reciclagem de pavimento asfáltico é uma técnica sustentável que consiste no reaproveitamento do material fresado (RAP), processado para reutilização como base ou sub-base na reconstrução da própria via. Nesse processo, o asfalto removido é fragmentado, tratado e misturado com emulsão rejuvenescedora, formando uma nova estrutura de pavimento.

Além de proporcionar um novo ciclo de vida útil ao pavimento, a tecnologia contribui para a redução de impactos ambientais, diminui o volume de resíduos gerados e evita o descarte de material ao longo da rodovia. Outro benefício é a agilidade operacional, permitindo o fechamento da caixa e a liberação da via ao tráfego no mesmo dia.

A RioSP segue investindo em inovação e novas tecnologias, com foco na redução dos impactos ambientais e na oferta de mais conforto e segurança aos clientes que trafegam por suas rodovias.

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