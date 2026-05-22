Mecânico é preso em Piraí após invadir casa e agredir ex-companheira

Uma operação conjunta entre policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí e policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar resultou, na noite de quinta-feira (dia 21), na prisão de um mecânico de 44 anos, acusado de perseguir e agredir a ex-companheira, de 35 anos, no bairro Ponte das Laranjeiras.

— Esse indivíduo é usuário de drogas e já apresentava um histórico de comportamento agressivo por não aceitar o término da relação. Infelizmente, a situação evoluiu para um episódio de extrema violência dentro da própria residência da vítima — explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí.

Segundo as investigações, essa foi a segunda vez nesta semana que o homem invadiu a casa da ex-companheira. Na primeira tentativa, na terça-feira (dia 19), chegou a pular o muro da casa, mas não encontrou a mulher na residência.

— Na noite de ontem, logo após a vítima retornar do trabalho, o mecânico invadiu o imóvel da ex-companheira e, tomado por ciúmes, passou a ofendê-la e agredi-la com socos na cabeça e no peito. Como havia bloqueado a saída da casa, impediu qualquer tentativa de fuga. Ele agiu com violência física e psicológica, tentando dominar completamente a vítima dentro de casa. Situações como essa demonstram o risco real que mulheres enfrentam quando há perseguição associada à agressividade — destacou o delegado Antonio Furtado.

As agressões só pararam porque a filha da vítima, de 20 anos, enfrentou o ex-padrasto para defender a mãe. Com os gritos, vizinhos se mobilizaram, expulsaram o agressor e socorreram a mulher, que foi encaminhada ao Hospital Flávio Leal. Após receber atendimento médico, mãe e filha compareceram à delegacia para registrar a ocorrência.

— A coragem da filha e a ação rápida dos vizinhos foram fundamentais para interromper uma sequência de violência que poderia ter consequências ainda mais graves. Com base nas informações, equipes das polícias Civil e Militar iniciaram buscas imediatas e localizaram o suspeito em uma situação surpreendente: ele havia retornado ao local do crime e estava escondido dentro da casa da vítima, aguardando sua volta para uma nova investida. Essa ação se configura como uma verdadeira tocaia, o que evidencia a intenção de continuar as agressões. Diante da gravidade dos fatos, não havia outra medida senão a prisão em flagrante — afirmou o delegado Antonio Furtado.

O mecânico foi autuado pelos crimes de perseguição e lesão corporal no contexto de violência doméstica, cujas penas podem chegar a sete anos de prisão. Ele será transferido para a Casa de Custódia no bairro Roma, em Volta Redonda.

— Diante do histórico e da violência demonstrada, entendo que a liberdade desse indivíduo representa um risco concreto à vítima. Nosso compromisso é agir com firmeza para proteger as mulheres e responsabilizar agressores — concluiu o delegado Antonio Furtado.