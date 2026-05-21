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PRF promove ação educativa sobre segurança no trânsito em empresa de Resende

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FOLHA DO ACO
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesta quinta-feira (dia 21) uma ação educativa voltada para a conscientização no trânsito na empresa Maxion Structural Components, em Resende. A atividade faz parte da campanha nacional Maio Amarelo 2026, que busca chamar a atenção da sociedade para a redução de acidentes e mortes nas vias.

Durante a programação, agentes da equipe GETRAN 7/RJ ministraram uma palestra para cerca de 120 colaboradores da empresa. Entre os temas abordados estiveram as estatísticas de sinistros e mortes no trânsito brasileiro, além dos principais fatores de risco que contribuem para os acidentes.

A PRF destacou problemas como excesso de velocidade, consumo de álcool antes de dirigir, uso do celular ao volante, ultrapassagens indevidas e a falta do cinto de segurança. Segundo a corporação, esses comportamentos continuam entre as principais causas de mortes nas rodovias do país.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mais de 30 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito no Brasil. Por isso, a instituição reforça as ações educativas como forma de conscientizar motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a responsabilidade coletiva no trânsito.

A campanha Maio Amarelo é realizada anualmente em todo o país e reúne órgãos públicos, empresas e entidades em atividades de orientação e prevenção.

Foto: Divulgação/PRF

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