Megaoperação mira tráfico ligado ao CV em Barra do Piraí e cumpre 37 mandados em bairros e presídios do Rio

Uma megaoperação da Polícia Civil foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (dia 22) em Barra do Piraí. Batizada de “Todos por Um”, a ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e vinculada à facção criminosa Comando Vermelho (CV), que atua no município.

A operação é coordenada pela 88ª DP (Barra do Piraí) e conta com apoio da Polícia Militar e a participação de dois delegados da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, estão sendo cumpridos 37 mandados judiciais, entre prisões preventivas e mandados de busca e apreensão.

As diligências acontecem em diversos bairros de Barra do Piraí e também em unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, parte dos investigados já estava presa, mas continuava exercendo influência e dando ordens relacionadas às atividades criminosas fora dos presídios.

Cerca de 80 policiais civis participam da ação, considerada uma das maiores operações recentes de combate ao tráfico na cidade.

De acordo com as investigações, os agentes identificaram uma estrutura criminosa organizada, com divisão hierárquica de funções entre os integrantes da facção. O grupo atuaria no gerenciamento da distribuição de drogas, arrecadação de dinheiro do tráfico, além do monitoramento da movimentação policial em áreas dominadas pela organização criminosa.

Segundo a Polícia Civil, a operação também é uma resposta direta às ameaças recentes feitas contra um agente de segurança pública durante o exercício da função.

Em nota, a corporação afirmou que a ação busca devolver a sensação de segurança à população e demonstrar a reação do Estado diante de tentativas de intimidação contra policiais.

“A Operação de hoje liberta a população de Barra do Piraí que era refém deste bando criminoso. E também dá o recado: aquele que insurgir ou tentar intimidar um policial que esteja no exercício de suas atribuições legalmente constituídas vai sentir a mão pesada do Estado. Nenhum policial está sozinho no combate ao crime”, destacou a Polícia Civil.

Durante as investigações, os agentes tiveram acesso a áudios atribuídos a integrantes da facção. Em uma das gravações, um dos suspeitos, apontado como gerente de uma boca de fumo e alvo da operação desta sexta-feira, aparece cobrando posicionamento de outros traficantes e reclamando do desaparecimento de parte do dinheiro obtido com o comércio de drogas.

Na mensagem, o criminoso também faz referência à atuação do grupo no tráfico e afirma que os integrantes “sofrem hoje para amanhã viver no luxo”, além de reforçar que todos seriam “criminosos e bandidos”.

A Polícia Civil informou que o balanço parcial da operação, incluindo o número de presos e materiais apreendidos, será divulgado ao longo do dia.