Babton Biondi receberá título de Prefeito Inovador 2026

O prefeito de Rio Claro, Babton Biondi, será homenageado nesta quinta-feira (dia 21) com o título de Prefeito Inovador 2026, concedido pela Rede Cidade Digital (RCD). A premiação acontecerá durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, em Teresópolis, evento que reunirá gestores públicos de diversas regiões do país para debates e troca de experiências sobre inovação, tecnologia e modernização dos serviços públicos municipais.

O reconhecimento concedido a Rio Claro é resultado das ações de modernização implantadas na gestão tributária do município. Entre os avanços estão as integrações informatizadas com a Receita Federal, Simples Nacional e Secretaria Estadual de Fazenda, além do início do georreferenciamento em todo o território municipal, garantindo mais precisão cadastral e suporte ao planejamento urbano e fiscal. Outro destaque foi a implantação do Chatbot de atendimento via WhatsApp, ferramenta digital criada para tornar o atendimento ao contribuinte mais rápido, moderno e acessível.

O prefeito Babton Biondi destacou que o reconhecimento demonstra que Rio Claro vem avançando na construção de uma gestão mais eficiente e conectada com as necessidades da população. “Esse reconhecimento mostra que Rio Claro está no caminho certo da modernização. Estamos investindo em tecnologia não apenas para modernizar sistemas, mas para melhorar a vida das pessoas, agilizar atendimentos e tornar os serviços públicos mais eficientes e acessíveis. Nosso objetivo é preparar Rio Claro para o futuro, com uma gestão cada vez mais transparente, inteligente e próxima da população”, afirmou o prefeito.

Também participarão do fórum a vice-prefeita Guta Monteiro, o secretário de Finanças, Pedro Canísio e a subsecretária de Arrecadação, Fabiane Balieiro. O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes tem como principal objetivo promover debates sobre a transformação digital na administração pública, incentivando o uso da tecnologia para otimizar serviços, ampliar a eficiência da gestão e melhorar o atendimento aos cidadãos.

Segundo o diretor da Rede Cidade Digital, José Marinho, a homenagem reconhece gestores que vêm utilizando a tecnologia de forma estratégica nas administrações municipais. “O título de Prefeito Inovador valoriza os gestores que utilizam a tecnologia de forma estratégica para transformar a administração pública e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população”, destacou.

Foto: Marcio Moura PMRC