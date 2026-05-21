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PMVR anuncia antecipação da primeira parcela do 13º do funcionalismo de Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, anunciou nesta quinta-feira (dia 21) que a prefeitura irá antecipar a primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais para o dia 12 de junho, uma sexta-feira de Dia dos Namorados. Este é o quarto ano seguido em que a administração municipal antecipa o pagamento da metade do 13º para junho.

A decisão foi tomada durante reunião do prefeito com a equipe de secretariado, envolvendo as secretarias municipais de Administração (SMA), Fazenda (SMF) e Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov). Neto ressaltou que a medida será implementada graças, também aos cerca de R$ 40 milhões referentes à renovação do banco Itaú para administrar a folha de pagamento do funcionalismo público da prefeitura.

“Me reuni com o Cláudio Franco (SMA), o Vinícius Arbach (SMF) e o Carlos Macedo (Gegov) e, com esse valor depositado, vamos conseguir mais uma vez pagar antecipadamente a metade do 13º para o funcionalismo, que está com o salário rigorosamente em dia, e seguirá assim até o fim do meu governo”, garantiu o prefeito.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, com a antecipação de metade do 13º serão injetados na economia da cidade e região cerca de R$ 30 milhões, que serão pagos a aproximadamente 13.5 mil servidores.

Reajustes salariais

Neto ressaltou, ainda, que, além das antecipações das parcelas do 13º salário, o governo também já deu quatro reajustes ao funcionalismo público (incluindo ativos, inativos e pensionistas). Neste ano, os servidores que ganhavam como base o salário mínimo nacional (R$ 1.621,00) receberam reajuste de 6,7% em janeiro. Para as demais faixas salariais, foi aplicado o percentual de 4,26%, correspondente ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), índice oficial que mede a inflação no país.

O secretário municipal de Administração, Cláudio Franco, destacou que os servidores que ganham o salário-mínimo acrescido de auxílio-alimentação e gratificação social tiveram remuneração mínima de R$ 2.171,00 – valor 34% maior que o mínimo nacional, que é R$ 1.621,00.

Em 2025, foi dado reajuste de 5% no salário-base – acima da inflação acumulada entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025, medida pelo IPCA, que foi de 4,56%. Em 2024, foram 7% – índice maior que o reajuste do salário-mínimo à época (6,97%); e, em 2023, o reajuste foi de 7,42%.

“Estamos sempre procurando dar reajuste de, no mínimo, a inflação, podendo ser maior. Mas sempre de forma que não comprometa a governabilidade”, citou o prefeito.

Outros benefícios

Além dos reajustes, o funcionalismo também foi beneficiado na atual gestão do prefeito Antonio Francisco Neto com o aumento do valor do auxílio-alimentação (de R$ 250 para R$ 350) e ainda houve a criação da cesta-básica para aposentados e pensionistas no valor de R$ 350,00, equivalente aos servidores da ativa.

“Quando assumimos o governo, em 2021, os servidores estavam com três meses sem receber. Fizemos um trabalho de planejamento e reorganização financeira, tivemos parcerias importantes, e conseguimos melhorar a gestão. Nossa prioridade é manter os pagamentos em dia, além de garantir reposição salarial para que o servidor não perca o poder de compra. O funcionalismo merece um governo sério e correto”, concluiu o prefeito Neto.

Foto: Divulgação – Secom/PMVR.

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