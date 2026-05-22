Homem é morto com tiro na cabeça na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Um homem de 36 anos foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (dia 22) na Rodovia do Contorno, na entrada do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A vítima foi identificada como Elder dos Santos Silva, morador do bairro Siderlândia.

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, Elder foi atingido por um tiro na cabeça. A Polícia Militar informou que a guarnição chegou ao local por volta das 6h30, mas o crime teria ocorrido ainda durante a madrugada.

Familiares da vítima, entre eles a esposa, estiveram no local do homicídio e acompanharam o trabalho das equipes policiais.

A área foi isolada para o trabalho da perícia e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Foto: Wesley Scaramelo Foli