Voltaço encara o Santa Cruz fora de casa pela Série C

O Volta Redonda FC entra em campo neste sábado (dia 16), às 17h, para enfrentar o Santa Cruz, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será disputada na Arena Pernambuco, em Pernambuco.

O técnico Mário Jorge destacou a expectativa para o confronto, comentou sobre as possíveis dificuldades causadas pelas condições climáticas e falou sobre a evolução da equipe nos primeiros dias de trabalho.

“É um jogo fora de casa e esperamos encontrar uma condição bem adversa, porque está chovendo e a previsão também é de chuva para o horário da partida. Isso preocupa um pouquinho, apesar de ser uma arena e de ter um gramado supostamente bom. Mas percebo uma evolução da equipe nesses dez dias de trabalho que estamos à frente aqui. Já temos o retorno de alguns atletas, jogadores que conseguiram atuar contra a Ferroviária e agora já vão conseguir viajar mais inteiros. Aos poucos estamos conseguindo colocar a nossa mão na forma de jogar. Na chegada, pela falta de tempo, levamos os jogadores para uma zona de conforto deles, e agora estamos conseguindo colocar um pouco do nosso tempero. Acredito muito que vamos conseguir ter uma performance melhor contra o Santa Cruz e, quem sabe, trazer os pontos para casa.”

O meia Caetano também projetou o duelo e ressaltou a importância da recuperação da equipe na competição.

“Vai ser uma partida muito difícil na casa do adversário. Estamos muito focados na recuperação do Volta Redonda nesse momento complicado. Vamos sair dessa juntos.”

Foto: João Braz-COMKT/VRFC