Bloco da Vida e Viradouro desfilam em Volta Redonda no próximo sábado (dia 28)

O último sábado do mês de fevereiro (dia 28) marcará o encontro das campeãs do Carnaval em Volta Redonda. O Bloco da Vida da Prefeitura de Volta Redonda, maior bloco carnavalesco da Melhor Idade do Brasil, e a Unidos do Viradouro, escola de samba campeã do Grupo Especial do Rio de Janeiro em 2026, irão desfilar na Rua 14, na Vila Santa Cecília, a partir das 20h.

O primeiro a entrar na avenida será o Bloco da Vida, que promete repetir o espetáculo do sábado de Carnaval, que levantou e animou o público que compareceu em grande número para prestigiar o desfile. Com o enredo “Baile de Máscaras”, o bloco desfilou com 600 integrantes, divididos em 13 alas, três carros alegóricos, comissão de frente, porta-bandeira e mestre-sala, rainha da bateria e destaques.

“Foi um desfile sensacional, lindo e muito emocionante, e este encontro das campeãs será mais uma oportunidade para quem perdeu a primeira apresentação conseguir assistir, e também para quem viu e quer reviver a emoção que todos os componentes entregaram na avenida”, disse Ricardo Ballarini, gestor do Banco da Cidadania, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), responsável pela organização do Bloco da Vida em 2026.

Viradouro traz parte da homenagem ao Mestre Ciça e desfile nota 10

Na sequência, será a vez da Unidos do Viradouro, da cidade de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, trazer para Volta Redonda parte do desfile que homenageou o Mestre Ciça e conquistou o seu 4º título na história, com notas 10 do início ao fim da apuração.

A escola irá entrar na avenida com 151 componentes, divididos em ritmistas, diretor de bateria, passistas, harmonias, casal de mestre-sala e porta-bandeira, o apresentador de casal, velha guarda, baianas, ala coreografada, além do cantor, cavaquinhista e a torcida da escola com bandeirões e fumaça colorida.

“Ficamos felizes em manter esta tradição e promover mais um ano este verdadeiro encontro das campeãs, com o Bloco da Vida, que é referência em todo o Brasil, com a campeã deste Carnaval no Rio, que fez um desfile que emocionou a todos. Agradecemos imensamente a todos os apoiadores que contribuíram para este grande momento cultural para nossa cidade”, destacou o prefeito de Volta Redonda Antonio Francisco Neto.

Fotos do Bloco da Vida: Cris Oliveira.

Fotos da Viradouro: Divulgação/Rio Carnaval.

Secom/PMVR