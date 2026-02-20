Piraí recebe ação com todos os serviços do Detran RJ na quarta-feira (dia 25)

O Detran RJ levará o programa Detran em Movimento à cidade de Piraí, no Sul Fluminense, nesta quarta-feira (25/2). Serão oferecidos todos os serviços do Detran, sem necessidade de agendamento, em parceria com a Prefeitura. Os moradores poderão tirar documentos como a nova Carteira de Identidade Nacional e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), transferir a propriedade de veículos, fazer emplacamentos, recorrer de multas de trânsito e resolver pendências com o órgão.

O atendimento será realizado das 9h às 16h, no Centro de Eventos de Piraí (Tutucão), que fica na RJ-145, número 3035. Os usuários serão atendidos por ordem de chegada, com distribuição de senhas para os interessados em tirar a carteira de identidade, pois o atendimento será limitado à capacidade da estrutura montada no local.

O programa Detran em Movimento tem o objetivo de aperfeiçoar o atendimento aos cidadãos e diminuir a demanda por serviços e documentos, especialmente a carteira de identidade. A cada semana será realizado em uma ou mais cidades diferentes.

– O Detran em Movimento leva cidadania aos moradores dos municípios por onde passa. Todos os serviços do Detran são oferecidos em um mesmo lugar, sem necessidade de agendamento. Com isso, o Governo do Estado atende melhor o cidadão do Estado do Rio, com mais conforto e respeito – disse o presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho.

Primeira via da CIN gratuita

A emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN) é gratuita. É necessário que o cidadão leve sua certidão de nascimento ou casamento original e tenha CPF. Sem a certidão não será possível tirar a CIN, mesmo que a pessoa já tenha identidade. Quem não tem mais a certidão precisa antes obtê-la nos cartórios. O documento de identidade atual continua válido até 2032, de forma que os cidadãos não precisam se apressar para tirar a CIN.

Para os serviços de Habilitação – como a renovação ou a segunda via da CNH – é preciso pagar o Duda correspondente. O boleto deve ser retirado no Banco Bradesco e pago até terça-feira (24/2), véspera do atendimento. O pagamento das taxas também é necessário para as vistorias e os serviços relacionados aos veículos. É preciso, também, estar atento à lista de documentos exigidos para a realização de cada serviço. As informações podem ser obtidas no site do Detran RJ (www.detran.rj.gov.br).

Além de tirar ou renovar documentos, os moradores vão participar de ações educativas e terão acesso à Ouvidoria, ao serviço de recurso de infrações e ao Protocolo, para resolver pendências, como obter a devolução de taxas pagas, dar entrada no pedido de perícia médica ou desistir de categoria na CNH, entre outros.

SERVIÇO

Detran em Movimento em Piraí

Dia e hora – 25 de fevereiro, quarta-feira, das 9h às 16h, no Centro de Eventos de Piraí (Tutucão), na Rodovia RJ-145, número 3035

Atendimento por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento (haverá distribuição limitada de senhas)

Atenção: é necessário o pagamento do Duda correspondente ao serviço desejado, exceto para a primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), que é gratuita

Abaixo, alguns exemplos de serviços de Habilitação e Veículos, com os códigos do Duda de cada serviço, os valores e a documentação necessária

Renovação CNH – Código 204-6 – R$ 209,78

Original do documento de identificação válido (que contenha foto, filiação e naturalidade)

Comprovante de inscrição no CPF

Original e cópia do comprovante de residência ou fazer declaração de residência

Original do Duda pago

Original da Carteira Nacional de Habilitação (opcional)

Cartão Saúde expedido pelas Forças Armadas ou o Certificado Médico Aeronáutico (para tripulantes de aeronave – Opcional)

2ª Via da CNH – Código 214-3 – R$ 209,78

Original do documento de identificação válido (que contenha foto, filiação e naturalidade)

Comprovante de inscrição no CPF

Original do comprovante de residência ou fazer declaração de residência

Original do Duda pago

Original da Carteira Nacional de Habilitação (opcional)

1ª Habilitação – Código 201-1 – R$ 419,55

Original do documento de identificação válido (que contenha foto, filiação e naturalidade)

Comprovante de inscrição no CPF

Original do comprovante de residência ou fazer declaração de residência

Original do Duda pago

Permissão Internacional para Dirigir (PID) – Código 214-3 – R$ 209,78

Para quem tem CNH com foto, emitida no Estado do Rio de Janeiro

Original e cópia do documento de identificação válido (contendo foto, filiação e naturalidade)

Original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação

Original e cópia do comprovante de pagamento da taxa de serviço

Original e cópia do passaporte (somente se o país de destino tiver como pré-requisito a apresentação do passaporte)

Transferência de propriedade de veículos – Código 014-0 – R$ 209,78

Documentação específica

Original do Certificado de Registro de Veículo (CRV), corretamente preenchido, assinado e datado pelo vendedor e comprador

Cópia autenticada em cartório do contrato social quando o vendedor for pessoa jurídica ou original da primeira via da nota fiscal emitida pelo leiloeiro

Cópia da publicação do edital de convocação do leilão em Diário Oficial, se for o caso

Cópia autenticada em cartório do estatuto e da ata da última assembleia ou dos atos constitutivos, conforme o tipo de empresa

Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), do INSS, quando o vendedor for pessoa jurídica

Troca de placa para Mercosul – Código 037-0 – R$ 250,95

Documentação Específica

Original do Certificado de Registro de Veículo (CRV)

Original do Duda de placas de acordo com o tipo do veículo

Original do Código de Segurança

Licenciamento anual de veículos – GRT – R$ 293,71

Procedimento:

Quitar débitos existentes de IPVA, GRT e multas (no site do Bradesco). O licenciamento é atualizado automaticamente, e o CRLV-e pode ser impresso no Detran em Movimento