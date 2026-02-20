PF e PRF apreendem cerca de 54 kg de pasta base de cocaína na Dutra

A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta sexta-feira (dia 20) motorista de um caminhão que transportava um carregamento de pasta base de cocaína, em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ação foi realizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 227, no município de Piraí/RJ. As equipes policiais – atuando de forma coordenada – interceptaram um caminhão-trator acoplado a um semirreboque. Durante a fiscalização minuciosa do veículo de carga, foram localizados aproximadamente 54 kg de pasta base de cocaína, acondicionados em caixas.

De acordo com as apurações, o condutor do veículo retirou o material ilícito no município de Mogi das Cruzes/SP, tendo como destino final a cidade do Rio de Janeiro. A apreensão desta substância primária representa um duro golpe para a logística do crime organizado, uma vez que a pasta base – após refinada e tratada nas comunidades fluminenses – renderia um volume exponencialmente maior de drogas para comercialização no varejo.

As diligências contaram com a participação de policiais federais das Delegacias de Repressão a Drogas do Rio de Janeiro (DRE/RJ) e de São Paulo (DRE/SP), bem como do Grupo de Investigações Sensíveis (GISE/PF/RJ).

O homem, o veículo e o material apreendido foram encaminhados até a Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe. O motorista responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

A operação é mais um desdobramento da Missão Redentor II, realizada no escopo da ADPF 635, que consolida a integração das forças de segurança federais na repressão qualificada ao tráfico de drogas. O objetivo principal é a descapitalização das organizações criminosas e o bloqueio de suas rotas logísticas, impedindo que armamentos e entorpecentes cheguem às áreas urbanas conflagradas.