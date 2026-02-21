Estado do Rio alcança o menor patamar de roubos de rua para o mês de janeiro em 21 anos

O estado do Rio de Janeiro iniciou o ano de 2026 com queda expressiva nos roubos de rua, quando comparados a janeiro do ano passado. Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que o indicador registrou redução relevante de 20,2% atingindo o menor número de casos para o mês desde 2005 – foram 4.363 roubos no último mês, contra 5.469 em janeiro de 2025.

– O roubo de rua é um dos principais indicadores estratégicos ligados à sensação de segurança da população. Então, a redução desse tipo de crime impacta diretamente na qualidade de vida de quem mora e investe no Rio. Nossas polícias continuarão a trabalhar de forma integrada, com planejamento, inteligência e tecnologia, para oferecer um serviço de segurança cada vez melhor – disse o governador Cláudio Castro.

A Letalidade Violenta (soma de homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte, latrocínio e morte por intervenção de agente do Estado) também apresentou resultado positivo com diminuição de 12,2% em janeiro. No total, foram 352 mortes em janeiro deste ano, frente a 401 no mesmo período do ano anterior. Entre os crimes que compõem o indicador, o homicídio doloso registrou queda de 16,9%, passando de 308 para 256 vítimas.

As polícias Civil e Militar iniciaram o ano com resultados importantes na produtividade: em 31 dias, 2.117 veículos foram recuperados, uma média de 68 por dia – mais 23,3%. As forças de segurança também apreenderam 586 armas de fogo, aumento de 9,3%, sendo 73 fuzis, e registraram 2.205 apreensões de drogas, crescimento de 4,2%. Além disso, 3.678 pessoas foram presas em flagrante, uma média de 119 por dia, representando uma alta de 3%.

– A redução dos roubos de rua, aliada à queda da letalidade violenta e aumento da produtividade policial demonstra que as políticas públicas baseadas em evidência estão produzindo efeitos concretos, analisa a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.

Alteração na Lei do Feminicídio

Após a Resolução CONSINESP nº 8, de 21 de fevereiro de 2025, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e da publicação da Lei nº 14.994/2024, que passou a tipificar o feminicídio como crime autônomo na legislação brasileira, o Instituto de Segurança Pública passa a divulgar os dados de feminicídio e tentativa de feminicídio separado dos indicadores homicídio doloso e tentativa de homicídio, respectivamente.

Com a mudança, a Letalidade Violenta permanece composta por homicídio doloso, morte por intervenção de agente do Estado, lesão corporal seguida de morte, latrocínio e, a partir da data de publicação da Lei, feminicídio como tipificação própria. Ou seja, os bancos de dados foram atualizados retroativamente a partir de outubro de 2024, data de publicação da Lei, para refletir a nova tipificação.

Resumo dos indicadores:

Roubo de rua: 4.363 casos em janeiro de 2026, queda de 20,2% em comparação ao mesmo período de 2025, que registrou 5.469 roubos. Este foi o menor número de registros para o mês desde 2005.

Letalidade violenta: 352 mortes em janeiro de 2026, queda de 12,2% em relação a janeiro de 2025, quando houve 401 mortes.

Homicídio doloso: 256 mortes em janeiro de 2026, queda de 16,9% em comparação ao mesmo período de 2025, que registrou 308 vítimas.

Armas apreendidas: 586 apreensões em 31 dias, um aumento de 9,3% quando comparado com o mesmo período de 2025. Foram retiradas das ruas cerca de 19 armas de fogo por dia.

Fuzis apreendidos: 73 fuzis apreendidos em janeiro de 2025, média de 2 por dia.

Apreensão de drogas: 2.205 registros de apreensões no primeiro mês do ano, um aumento de 4,2% quando comparado com o mesmo período de 2025.

Prisões em flagrante: 3.678 prisões em flagrante em 31 dias, aumento de 3% quando comparado com janeiro de 2025. Em um mês, cerca de 119 pessoas foram presas em flagrante por dia.

Recuperação de veículos: 2.117 veículos recuperados em janeiro, um aumento de 23,3%.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos Registros de Ocorrência (RO) lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro durante o mês de janeiro. Acesse aqui os dados no site https://www.rj.gov.br/isp/