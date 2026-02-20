BM: Tutor se muda e abandona cachorro à própria sorte em casa suja e sem comida

Durante a manhã desta sexta-feira (dia 20), uma equipe da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais de Barra Mansa esteve no bairro Boa Vista 2 para oferecer os primeiros cuidados a um cachorro abandonado em uma residência. De acordo com a equipe da Pasta, o tutor se mudou da casa e deixou o animal sozinho no local.

Além do abandono, o cachorro estava em um ambiente com condições precárias de higiene, sem acesso à água limpa e alimentação. “O cão foi deixado numa situação lamentável, mas nós estamos trabalhando para localizar o responsável, para que ele responda legalmente. Abandono é crime”, destacou o secretário Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza.

De acordo com a Lei nº 9.605/1998, maltratar animais é crime no Brasil, com previsão de sanções penais e administrativas, com penas que variam de três meses a um ano de detenção, além de multa. Nos casos de maus-tratos a cães e gatos, a Lei nº 14.064/2020 aumentou a pena para reclusão de dois a cinco anos.

Nossa veterinária já avaliou o cão, aplicou medicamento para controle de pulgas e carrapatos, e a Secretaria, com o apoio da vizinhança, está limpando o ambiente, oferecendo alimentação e os cuidados necessários até que ele encontre um novo lar – concluiu Beleza.



Diante de qualquer situação que configure maus-tratos a animais em Barra Mansa, a população pode acionar a Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais pelo telefone: (24) 98120-0153.

Foto: Divulgação