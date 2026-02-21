Voltaço é superado pelo Bangu no jogo de ida da semifinal da Taça Rio

O Volta Redonda foi derrotado pelo Bangu por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (dia 20), em Moça Bonita, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio. Com o resultado, a equipe da Zona Oeste abriu vantagem na disputa por uma vaga na decisão.

O Voltaço teve mais presença ofensiva ao longo da partida e criou boas oportunidades, mas esbarrou no goleiro Bruno. O Bangu, por sua vez, foi eficiente. Aos 41 minutos do primeiro tempo, PK recebeu passe pelo meio, avançou, invadiu a área e finalizou rasteiro para marcar o único gol do confronto.

Na etapa final, o Tricolor de Aço pressionou em busca do empate, porém não conseguiu alterar o placar.

Próximo jogo

A partida de volta será realizada na próxima sexta-feira (dia 27), às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

João Gama/ Bangu