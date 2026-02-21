Polícia Civil prende narcotraficante com extensa ficha criminal envolvido em um homicídio em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam, nesta quinta-feira (dia 19), um narcoterrorista com extensa ficha criminal envolvido em um homicídio. A captura ocorreu durante ação da Operação Folia, deflagrada para reforçar o combate à criminalidade no município durante o período do Carnaval.

As investigações apontam que o criminoso, integrante da facção criminosa Comando Vermelho, participou de um homicídio ocorrido em 2024, motivado pela guerra entre facções criminosas. Ele foi reconhecido como integrante de um grupo que chegou ao local do crime em um veículo utilizado no ataque, juntamente com outros comparsas.

De acordo com os agentes, foram reunidos ainda registros fotográficos e informações de inteligência que indicaram a atuação do criminoso em áreas dominadas pela facção, inclusive com ostentação de armamento e ligação com o tráfico de drogas na região do Frade, em Angra dos Reis. Apesar da pouca idade, ele é considerado de alta periculosidade e possui 12 anotações criminais, além de ser investigado por participação em outros delitos apurados pela 166ª DP.

Durante as diligências ficou constatado que o criminoso estava escondido no Complexo da Penha, na Zona Norte, e havia retornado para Angra dos Reis, onde foi localizado e capturado no Centro da cidade. Contra ele, havia dois mandados de prisão preventiva em aberto pelos crimes de homicídio, associação criminosa e receptação, que foram cumpridos.