PRF apreende R$ 350 mil com passageiro de ônibus na Dutra, em Barra Mansa

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de R$ 350 mil em espécie com um passageiro de ônibus de turismo na madrugada deste sábado (dia 21), na Via Dutra, na altura de Barra Mansa.

De acordo com a PRF, a ocorrência teve início após uma ligação para o número 191 informando que um passageiro não havia encontrado sua mochila no bagageiro interno do ônibus, que fazia o trajeto do Rio de Janeiro para São Paulo. Diante da situação, a equipe foi acionada e o veículo foi direcionado para a Unidade Operacional (UOP) de Floriano, no km 293 da rodovia.

Por volta de 00h45, agentes iniciaram buscas no interior do coletivo para tentar localizar a bagagem desaparecida, mas o item não foi encontrado. Durante a vistoria, os policiais decidiram verificar pertences de outros passageiros e, ao inspecionar a bagagem de mão de um homem de 36 anos, encontraram uma grande quantia de dinheiro em espécie, distribuída em notas de diversos valores.

Questionado, o passageiro afirmou trabalhar com a comercialização de produtos eletrônicos e disse que viajava para São Paulo com o objetivo de comprar iPhones para revenda. No entanto, ele não apresentou qualquer documentação que comprovasse a origem lícita do dinheiro, nem soube explicar de forma consistente a procedência dos valores.

Diante dos fatos, o homem foi retirado do ônibus e encaminhado, junto com o montante apreendido, para a Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda.

Segundo a PRF, consultas aos sistemas revelaram que o indivíduo possui antecedentes criminais por lesão corporal e estelionato. O valor total apreendido foi contabilizado em R$ 350 mil e permaneceu sob custódia da Polícia Federal, que ficará responsável pela investigação.

Após prestar depoimento, o homem foi ouvido e liberado.