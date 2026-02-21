Morre em VR a enfermeira e especialista em saúde pública Rosa Lages Dias

Morreu na tarde deste sábado (dia 21) a enfermeira e especialista em saúde pública Rosa Lages Dias. A causa da morte não foi confirmada. Até a publicação desta reportagem, também não haviam sido divulgados o horário e o local do sepultamento. A matéria será atualizada assim que as informações forem confirmadas.

Rosa era esposa do médico cardiologista Leniel Bairral Dias e mãe de Rodrigo Lages Dias, secretário-adjunto do Departamento de Estratégias para a Expansão e Qualificação da Atenção Especializada do Ministério da Saúde e atual vice-presidente do Clube dos Funcionários.

Em publicação nas redes sociais, familiares prestaram homenagem. “Mulher de fé, amor e dedicação, Rosa deixa em nossos corações o legado de ternura, força e cuidado que sempre ofereceu à família e a todos que tiveram o privilégio de sua convivência. Sua presença foi luz em nossos dias e sua memória será eternamente guardada com carinho, gratidão e saudade”, diz a nota.

A Prefeitura de Volta Redonda também manifestou pesar pela morte de Rosa Lages. Entre 2009 e 2016, ela atuou como assessora na direção-geral do Hospital São João Batista.

“Profissional dedicada e pessoa muito querida, que prestou relevantes serviços à área da saúde do município. Ao longo de sua trajetória, Rosa construiu uma história marcada pelo compromisso, competência e zelo com a saúde pública, deixando contribuições importantes que ultrapassam os limites de Volta Redonda e alcançam toda a região e o estado”, destacou a prefeitura, em nota.

A Prefeitura de Barra Mansa também divulgou nota de pesar. “O prefeito Luiz Furlani, juntamente com os servidores municipais, lamenta imensamente essa perda irreparável. Rosa dedicou sua trajetória ao cuidado com as pessoas e ao fortalecimento da saúde pública, deixando um legado de compromisso, profissionalismo e sensibilidade no atendimento à população”, diz o comunicado.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (Cismepa) lamentou a morte da ex-colaboradora. Em publicação nas redes sociais, o consórcio destacou a atuação de Rosa como enfermeira e ex-coordenadora técnica da instituição, ressaltando sua contribuição para a gestão do Hospital São João Batista e para o fortalecimento da rede municipal de saúde, incluindo o processo de implantação do Hospital Regional.

O Clube dos Funcionários se manifestou. Em nota, o presidente Alex Ribeiro e a diretoria destacaram que Rosa era associada da instituição e ressaltaram sua importância para a comunidade.

“O presidente Alex Ribeiro e a Diretoria do Clube dos Funcionários manifestam profundo pesar pelo falecimento da enfermeira e especialista em saúde pública Rosa Lages Dias. Associada do Clube, Rosa sempre fez parte da nossa história e da nossa comunidade, sendo reconhecida por sua dedicação e compromisso com o próximo. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seu esposo, Leniel Bairral Dias, e de forma muito especial com seu filho, Rodrigo Lages Dias, nosso vice-presidente, estendendo nossos sentimentos a todos os familiares e amigos”, diz a nota.