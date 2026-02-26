Volta Redonda inicia vacinação contra a dengue com novo imunizante do Instituto Butantan

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda iniciou, nesta quinta-feira (dia 26), a imunização de profissionais da rede municipal com a nova vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. Nesta primeira etapa, a qual foram disponibilizadas ao município cerca de 500 doses, a vacinação está sendo ofertada a profissionais da Atenção Primária à Saúde, conforme orientação do Ministério da Saúde.

“Com essa primeira remessa vamos imunizar especificamente agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemias, com prioridade para profissionais na faixa etária de 50 a 59 anos”, explicou a diretora do Departamento de Atenção à Saúde da SMS, Milene Paula de Souza.

Um dos primeiros grupos recebeu a imunização na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Conforto. Renata Marques, que é agente comunitária de saúde e atua na própria unidade, falou sobre a importância da vacinação.

“A imunização é muito importante, principalmente na Atenção Básica, pois estamos na linha de frente combatendo essa doença. Como fazemos visitas domiciliares, é fundamental nos conscientizarmos, fazer a vacinação, para passarmos para a população também a importância da vacina, que salva vidas”, afirmou a agente Renata.

A secretária municipal de Saúde também falou sobre a importância da imunização contra a dengue para os profissionais da Atenção Básica.

“Portanto, a vacinação contra a dengue para profissionais de saúde representa uma estratégia de proteção individual, fortalecimento institucional e responsabilidade social dentro das ações integradas de controle da doença”, destacou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.

“A vacinação contra a dengue é uma ação especialmente relevante para profissionais de saúde, tanto pela proteção individual quanto pelo impacto coletivo na assistência e na saúde”, reforça a diretora da Vigilância em Saúde da SMS, Tainã Bomfim Silva Pereira Batista.

Público-alvo

Segundo o Ministério da Saúde, o público prioritário para a vacina foi definido após reunião técnica com especialistas da área, conforme recomendação da Câmara Técnica de Assessoramento de Imunização (CTAI), responsável pelas análises e pela definição das estratégias. A nova vacina brasileira tem dose única e protege contra quatro sorotipos da dengue (tetraviral).

“A vacinação está começando por toda a equipe multiprofissional cadastrada no SUS. São aquelas pessoas que batem na porta, visitam a casa das pessoas, observam se tem criadouro do mosquito da dengue, fazem o acompanhamento, a mobilização. Também são aqueles profissionais que estão na primeira porta de entrada quando tem casos de dengue”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

