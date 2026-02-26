25.5 C
V Redonda
quinta-feira, fevereiro 26, 2026
Início Volta Redonda

Estado assegura recursos do Fecam para construção de nova ETA em Volta Redonda

Por
FOLHA DO ACO
-

A Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado do Rio de Janeiro oficializaram nesta quinta-feira (dia 26) o convênio que garante a construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) do município. A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado, confirmando o investimento de R$ 95 milhões, com recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam).

Além do aporte estadual, a Prefeitura de Volta Redonda participará com uma contrapartida de R$ 40 milhões, reforçando o compromisso do município com a execução da obra, considerada uma das mais importantes da história da cidade na área de infraestrutura e saneamento.

A nova ETA será construída no bairro Aero Clube e terá capacidade para tratar 900 litros de água por segundo, beneficiando cerca de 400 mil pessoas, entre moradores de Volta Redonda e municípios limítrofes.

A estrutura será implantada em três módulos de 300 litros por segundo cada, incluindo sistema de captação, elevatórias, tratamento de lodo, reservatório de contato, subestação elétrica e redes adutoras.

Terreno viabilizado por acordo com a CSN

A implantação da nova estação só foi possível graças a um acordo firmado entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que viabilizou a área onde a ETA será construída, no bairro Aero Clube. A definição do terreno foi etapa fundamental para destravar o projeto e permitir a formalização do convênio com o Governo do Estado.

Na quarta-feira (25), o prefeito Antonio Francisco Neto e o deputado estadual Munir Neto estiveram com o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, para alinhar os últimos detalhes antes da publicação oficial do convênio.

Segurança hídrica para as próximas décadas

A nova ETA representa um avanço estratégico para garantir segurança hídrica, ampliar a capacidade de abastecimento e acompanhar o crescimento populacional e econômico da região.

“Essa é uma obra estruturante, que garante água de qualidade para a nossa população pelas próximas décadas. Água é saúde, é dignidade e é desenvolvimento. Trabalhamos muito para viabilizar o terreno, assegurar a parceria com o Governo do Estado e garantir os investimentos necessários. Hoje damos um passo histórico para o futuro de Volta Redonda”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

“Estamos comemorando mais essa vitória, não só para Volta Redonda, mas para o Sul Fluminense, beneficiando principalmente Volta Redonda, Barra Mansa e Barra do Piraí”, destacou o deputado estadual Munir Neto.

Com a formalização do convênio, os próximos passos incluem os trâmites técnicos e administrativos para o início do processo licitatório.

O diretor-executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), Paulo Cezar de Souza (PC), explica que a nova ETA é a única solução para acabar com problemas no fornecimento de água, principalmente no verão, quando a demanda aumenta.

“Há o aumento da demanda de água no verão, o que pode ocasionar sobrecargas nos sistemas de abastecimentos e, consequentemente, a falta d’água. Época que coincide também com as férias escolares, quando o consumo de água costuma aumentar para amenizar o calor. Com a ETA Belmonte operando no limite, essa nova estação vai minimizar esse impacto e garantir o abastecimento para nossa população, proporcionando mais qualidade de vida”, explicou o diretor-executivo do Saae-VR.

“O PC foi um dos que batalharam para conquistarmos esse investimento e tem sido fundamental para que esse projeto saia do papel. Será um verdadeiro legado para a população, incluindo as futuras gerações”, destacou o prefeito Neto.

A nova Estação de Tratamento de Água consolida uma parceria institucional forte e marca um novo capítulo na infraestrutura de Volta Redonda, preparando o município para o crescimento com responsabilidade e planejamento.

“Parabéns ao prefeito Neto por esta conquista histórica para Volta Redonda. Com a ETA Aero Clube vamos acabar de vez com a falta d’água em nossa cidade. Fico orgulhoso por estar presente e fazer parte deste momento tão importante para a nossa cidade”, comemorou o secretário municipal de Meio Ambiente, Jorginho Fuede, que também esteve presente durante o encontro com o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.

