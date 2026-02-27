Estrondo assusta moradores de VR e provoca onda de boatos nas redes sociais

Um forte estrondo registrado na manhã desta sexta-feira (dia 27), por volta das 10h50min, assustou moradores de diferentes regiões de Volta Redonda. O barulho, descrito como intenso e repentino, foi ouvido em diversos bairros e provocou apreensão.

Poucos minutos após o ocorrido, as redes sociais foram tomadas por relatos e especulações sobre a origem do som. Entre as hipóteses levantadas, moradores mencionaram a possibilidade de queda de aeronave em área de morro e até mesmo uma nova explosão industrial no município.

Informações ainda não oficiais apontam que o estrondo pode ter sido causado por treinamentos realizados por dois caças da Força Aérea Brasileira (FAB) na região. Até o momento, no entanto, não houve confirmação por parte das autoridades.

A rápida disseminação de boatos reacendeu a preocupação da população, especialmente por conta da explosão registrada na madrugada do último domingo (dia 22) na base da Vibra Energia, no bairro Vila Americana, que resultou na morte de dois funcionários e deixou um terceiro gravemente ferido.

Apesar do susto, não há registro oficial de danos ou ocorrências relacionadas ao estrondo desta sexta-feira.

imagem ilustrativa