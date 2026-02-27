VR: Agentes flagram troca de condutor para burlar fiscalização e câmeras da Ordem Pública confirmam irregularidade

Agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar presenciaram, nesta semana, uma tentativa de burlar uma operação de trânsito realizada na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Uma mulher de 24 anos, que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), foi vista trocando de lugar com o garupa momentos antes da abordagem.

O fato aconteceu na última quarta-feira (dia 25). Por volta das 17h47, as equipes visualizaram uma motocicleta Honda Biz preta se aproximando do ponto de fiscalização. Ao perceberem a presença das viaturas, a condutora e o passageiro – um homem de 25 anos – realizaram a troca de posição na motocicleta, na tentativa de enganar os agentes e evitar a autuação. A mudança foi presenciada pela equipe de segurança antes da abordagem.

No momento da abordagem, quem estava na condução do veículo era o homem, que se apresentou como condutor. No entanto, as imagens do sistema de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) foram utilizadas para confirmar que, minutos antes, era a mulher – não habilitada – quem dirigia a motocicleta, corroborando o que já havia sido observado pelos agentes no local.

Diante do flagrante, os dois foram conduzidos à 93ª Delegacia de Polícia (93ª DP), em Volta Redonda. Ambos responderão por fraude processual em liberdade, enquanto o homem também foi autuado por entrega temerária – que consiste em permitir a direção de veículo a pessoa não habilitada. A motocicleta foi removida ao depósito público municipal, pois nenhum condutor habilitado se apresentou em tempo hábil para retirá-la.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, destacou a importância da integração entre as forças de segurança na atuação operacional e o uso da tecnologia.

“O que garantiu a responsabilização foi a soma entre a atenção dos agentes em campo e o suporte do sistema de monitoramento por câmeras. As imagens confirmaram formalmente aquilo que já havia sido presenciado pela equipe antes da abordagem. Muitas pessoas acreditam que saber dirigir é apenas colocar um veículo em movimento, mas dirigir é, sobretudo, conhecer e respeitar as regras de trânsito, preservando a própria vida e a do próximo. Seguiremos atuando para garantir mais segurança no trânsito e coibir práticas ilegais que colocam em risco a população e a ordem pública. Parabenizo os agentes pelo trabalho”, afirmou o secretário.

Fotos: Divulgação/Semop