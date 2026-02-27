Homem é preso por furto após tentar se esconder na delegacia de Piraí

Um homem de 25 anos foi preso na tarde de quinta-feira (dia 26) após furtar uma bicicleta no Centro de Piraí. Em uma tentativa inusitada de escapar, buscou abrigo, justamente, dentro da 94ª Delegacia de Polícia da cidade. A ocorrência foi registrada por agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

— O suspeito entrou na unidade dizendo que estava sendo perseguido por um inimigo. Diante da situação narrada, os policiais de plantão foram até a rua para verificar o que realmente havia acontecido. Na frente da delegacia, os agentes encontraram um barbeiro de 54 anos, bastante exaltado, apontando que o homem que entrara havia acabado de furtar sua bicicleta, utilizada pela vítima para chegar ao Centro da cidade. O barbeiro relatou que havia estacionado a bicicleta na rua, enquanto pagava uma conta de luz e, ao retornar, viu o criminoso fugindo nela — explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia.

Durante a tentativa de recuperar a bicicleta, a vítima pediu ajuda a um frentista, de 52 anos, que passava de motocicleta, que seguiu em direção ao suspeito de ter cometido o crime. Ao se assustar com a aproximação do motociclista, o homem abandonou a bicicleta e correu para se esconder na delegacia.

— A vítima gritou para que o suspeito devolvesse a bicicleta e iniciou uma perseguição a pé, demonstrando o desespero de quem teve seu bem levado de forma repentina. A investigação policial foi praticamente instantânea. Em poucos minutos conseguimos reunir a vítima, as testemunhas e esclarecer toda a dinâmica do crime. Antes do furto, o homem havia pedido carona nas proximidades, o que foi negado. Sem sucesso, ele decidiu subtrair a bicicleta — contou o delegado Antonio Furtado.

Ainda, segundo a polícia, o suspeito já possuía antecedentes por lesão corporal, ameaça e envolvimento com drogas. Diante dos fatos apurados, foi determinada a prisão em flagrante pelo crime de furto, cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão.

— A ideia de se esconder dentro da delegacia facilitou o trabalho da Polícia Civil. Espero, sinceramente, que outros criminosos sigam esse exemplo e se apresentem espontaneamente nas delegacias mais próximas após os delitos. Com atitudes assim, ou não, seguiremos firmes no combate aos marginais. A resposta rápida, neste e em outros casos, prova que Piraí não é território livre para a criminalidade — concluiu o delegado Antonio Furtado.