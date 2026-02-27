BM: Polícia fecha cerco contra o tráfico no Lazaredo e apreende pistola e cocaína

Dois homens foram presos e uma pistola calibre 9 milímetros, munições, rádios comunicadores e 72 pinos de cocaína foram apreendidos durante uma operação da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa na tarde desta quinta-feira (dia 26), no bairro Bom Pastor, na localidade conhecida como Lazaredo, nas proximidades do Parque da Cidade, em Barra Mansa.

A ação contou com apoio do GAT II da Polícia Militar e foi realizada após levantamento de informações por parte da Polícia Civil, que incluiu, segundo a corporação, monitoramento aéreo. O trabalho de inteligência permitiu identificar o ponto onde estaria o responsável pela gerência do tráfico na localidade.

Os agentes ingressaram pelos fundos da comunidade e surpreenderam um homem de 40 anos que atuava como olheiro, função exercida para alertar sobre a presença de viaturas policiais. Com ele foi apreendido um rádio transmissor utilizado na comunicação com outros integrantes do grupo criminoso. Ao mesmo tempo, equipes do GAT II realizaram incursão pela parte frontal da comunidade, fechando o cerco.

De acordo com as investigações, a região do Lazaredo sofre influência da facção criminosa Terceiro Comando, que tem sido alvo frequente de operações estratégicas das forças de segurança.

Durante a ação, o suspeito apontado como gerente do tráfico, de 20 anos, tentou fugir, pulando muros e atravessando residências da comunidade. Após novas informações indicarem seu possível esconderijo, policiais civis realizaram nova entrada na área e conseguiram localizá-lo e efetuar a prisão. Segundo a polícia, ele estava armado com uma pistola calibre 9 milímetros.

No total, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, 32 munições intactas, três carregadores, quatro rádios comunicadores e 72 pinos de cocaína. Todo o material foi encaminhado à delegacia e apresentado na unidade policial.

Os dois homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos de praxe, eles serão transferidos para unidades prisionais do Estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.