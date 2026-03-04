AAP-VR firma parceria com H.FOA e garante descontos de até 70% para associados

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) firmou, na manhã desta quarta-feira (dia 4), uma parceria com o Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA), unidade hospitalar mantida pelo Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) no bairro Jardim Amália. O convênio prevê descontos que variam de 30% a 70% nos serviços oferecidos pelo hospital aos associados da entidade.

O acordo foi assinado pelos presidentes das instituições e passa a garantir condições diferenciadas, principalmente para exames e consultas médicas. Segundo o presidente do Grupo AAP-VR, Geraldo Vida, a parceria atende a uma demanda recorrente dos associados, que buscavam melhores descontos em locais que oferecessem qualidade e rapidez no atendimento.

“Na AAP-VR, temos consultas médicas em quase todas as especialidades e os nossos associados nos pediam melhores descontos em locais que oferecem qualidade e rapidez nos exames. A parceria com o H.FOA veio atender a essa demanda”, afirmou.

Geraldo Vida ressaltou que os descontos, especialmente na área de exames, devem beneficiar milhares de aposentados e pensionistas vinculados à instituição. Para o presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Eduardo Prado, o convênio fortalece o atendimento à população, em especial ao público da terceira idade.

“É a união de duas grandes marcas, que passam a trabalhar juntas pela melhoria da saúde da população. Embora o sistema de saúde em Volta Redonda seja bom, no caso dos aposentados e pensionistas, principalmente os de certa idade, às vezes é necessário um atendimento mais rápido e aí o nosso hospital está pronto para atender”, explicou.

De acordo com o convênio, os associados da AAP-VR terão até 30% de desconto em exames de ultrassonografia e tomografia, até 42% em ressonância magnética, até 50% em radiografia e até 70% nas consultas realizadas no Centro Médico, além da possibilidade de parcelamento em cirurgias. A expectativa é de que a parceria amplie o acesso a serviços de saúde com condições mais acessíveis, reforçando a rede de atendimento destinada aos aposentados e pensionistas de Volta Redonda.