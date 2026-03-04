Desconto de 8% para pagamento em cota única no IPTU 2026 de Volta Redonda vai até sexta-feira (dia 6)

O contribuinte que quer garantir o desconto de 8% em cota única no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026 de Volta Redonda tem até esta sexta-feira, dia 6, para efetuar o pagamento. A prefeitura ainda dá opção de parcelamento em seis vezes, sendo que a primeira cota vence também na sexta-feira, dia 6, e as demais nos dias 7 de abril (cota 2), 7 de maio (cota 3), 8 de junho (cota 4), 8 de julho (cota 5) e 7 de agosto (cota 6).

O contribuinte que ainda não recebeu o carnê em casa pode acessar o documento digital no site voltaredonda.rj.gov.br/iptu, pelo celular, computador ou tablet, digitando a numeração da inscrição imobiliária (que contém 12 números e pode ser encontrada em carnês anteriores). Em seguida, aparecem informações como o nome do proprietário, endereço do imóvel e as opções de pagamento. Ao marcar a opção de cota única, o carnê digital é aberto na tela automaticamente e pode ser baixado para o celular ou computador, além de ser enviado para impressão.

A prefeitura incentiva o pagamento via PIX, que oferece mais praticidade ao contribuinte, que pode pagar o IPTU de forma rápida, segura e sem filas, 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a necessidade de deslocamento até uma agência bancária. Além disso, o pagamento via QR Code (Código de Resposta Rápida) contribui para a redução de custos operacionais, gerando economia para os cofres públicos.

Atendimento presencial

Para quem tem dificuldade para acessar a internet, basta procurar o atendimento presencial no saguão do Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura, no Aterrado, onde o atendimento é feito nos guichês 9 e 10, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h; e nas subprefeituras do Retiro (na Avenida Antônio de Almeida, nº 46) e Santo Agostinho (Rua Jaime Martins, nº 705), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

“Aproveite o desconto e fique em dia com o município. Os recursos arrecadados com o IPTU são revertidos em investimentos em áreas como Saúde, Educação, Segurança, Infraestrutura, entre outras”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.