Barra Mansa

Rodrigo Drable publica vídeo para esclarecer dúvidas sobre possível fechamento de DPOs em Barra Mansa

O subsecretário de Estado de Articulação Institucional, Rodrigo Drable, publicou um vídeo nesta terça-feira (dia 3) nas redes sociais para esclarecer informações sobre a possível desativação dos Destacamentos de Policiamento Ostensivo (DPOs) em Barra Mansa. Segundo Drable, que foi prefeito do município por dois mandatos (2017–2024), nenhum posto será fechado e a cidade terá reforço no policiamento noturno.

A gravação foi realizada no comando do 28º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Volta Redonda, com a presença do comandante da unidade, coronel Moisés Sardenberg; do coronel Ronaldo Martins, responsável pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA); além do vereador Everton Pezão (Solidariedade).

Logo no início do vídeo, Drable explicou o motivo do encontro. “O objetivo dessa reunião é esclarecer dúvidas que foram suscitadas nos últimos dias com relação à possibilidade do fechamento dos DPOs de Barra Mansa, algo que nos preocupou”, justificou.

O subsecretário destacou o esforço conjunto entre a PM e o município na área da segurança pública, mencionando o prefeito Luiz Furlani (PL). “Nós sabemos o esforço que é empreendido pela Polícia Militar com a participação do nosso prefeito Furlani, que é hiperativo em todos os momentos para que Barra Mansa seja cada vez mais segura.”

Palavra do comandante

Durante o pronunciamento, o coronel Sardenberg foi enfático ao negar o fechamento das unidades: “A gente vem aqui para falar para o barra-mansense que nenhum DPO vai ser desativado.”

Segundo o comandante, o que está em curso é uma reorganização operacional. “Muito pelo contrário, trata-se de uma modificação de escala. Barra Mansa vai ter mais quatro viaturas no período noturno.”

Sardenberg explicou ainda que, após as tratativas, ficou definido o reforço da segurança durante a noite. “Ouvindo os argumentos, muito preocupados com isso, a gente está incrementando o policiamento noturno. Então, na verdade, é um grande mal-entendido, porque a gente está acrescentando mais viaturas e mais policiamento à cidade de Barra Mansa.”

A manifestação ocorre após a circulação de informações sobre possíveis mudanças na estrutura de policiamento. De acordo com as autoridades, a medida não representa redução, mas sim ampliação do efetivo operacional no período noturno.

Reestruturação da PM no Estado

O esclarecimento também ocorre em meio ao processo de reestruturação da Polícia Militar no Estado. No último dia 26 de janeiro, o governador Cláudio Castro (PL) assinou decreto que estabelece a reestruturação operacional e administrativa da Secretaria de Estado de Polícia Militar.

A medida prevê a criação de novas unidades operacionais, o fortalecimento do serviço de inteligência e a ampliação da presença ostensiva da corporação em diversas regiões do estado, incluindo o Sul Fluminense. Dentro desse contexto, foi anunciada oficialmente a criação da 3ª Companhia Independente da PM em Barra Mansa. A unidade será instalada no prédio do antigo Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD), no bairro Bom Pastor.

A nova Companhia terá autonomia administrativa e operacional, exercendo funções semelhantes às de um batalhão, com atuação exclusiva no município. A expectativa é que a estrutura proporcione maior agilidade nas decisões estratégicas e amplie a capacidade de resposta da corporação na cidade.

Com a reestruturação anunciada pelo Governo do Estado e o reforço no policiamento noturno, a sinalização das autoridades é de ampliação, e não de redução, da presença da Polícia Militar em Barra Mansa.

1 COMENTÁRIO

  1. Mais investimento na segurança pública deverá gerar melhor desempenho na segurança pública do município. É o que a população espera. Assim sendo, em breve teremos melhores números na estatística de segurança de Barra Mansa.

