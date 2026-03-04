Polícia prende suspeito de chefiar tráfico e apreende adolescente na Várzea com apoio de drone

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão de um homem apontado como gerente do tráfico de drogas e na apreensão de um adolescente, na noite desta terça-feira (dia 3), no bairro Várzea da Oficina, em Barra Mansa.

A operação contou com apoio aéreo por meio de drone, que auxiliou no monitoramento da movimentação dos suspeitos em uma área conhecida como ponto de venda de entorpecentes.

De acordo com a polícia, as equipes realizavam trabalho de inteligência e patrulhamento reforçado na região, que sofre influência de uma facção criminosa, quando identificaram dois suspeitos em atitude considerada suspeita. As imagens captadas pelo drone mostraram um dos envolvidos manuseando uma sacola plástica em uma servidão. Em seguida, ele teria se deslocado até outro ponto do bairro, onde encontrou o adolescente.

Ao perceberem a aproximação das equipes, os dois tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos. Durante a ação, os policiais apreenderam 39 pinos de cocaína, 12 trouxinhas de maconha e R$ 179 em dinheiro. Segundo a perícia preliminar, o material totalizou 39 gramas de cocaína e 12 gramas de maconha, todos prontos para a comercialização.

O homem, de 32 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O adolescente, de 16 anos, vai responder por ato infracional análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Ambos permaneceram à disposição da Justiça.